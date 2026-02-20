Проверка техники на прочность: Фигурист из Казахстана запустил вирусный тренд с олимпийскими медалями
Cпортсмены в Милане троллят охрану, проходя через металлодетекторы с медалями
Участники Олимпийских игр в Милане запустили новый забавный тренд. Спортсмены намеренно не снимают свои медали при проходе через металлодетекторы, чтобы насладиться реакцией охраны и звуковым сигналом.
Cпортсмены в Милане троллят охрану своими медалями. Видео Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mikhail_shaidorov, tervel.zamfirov, koreydropkin
Инициатором флешмоба стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Его видео, на котором он с невозмутимым видом проходит через рамку с медалью на груди, собрало почти пять миллионов просмотров. После этого эстафету подхватили другие призёры Игр, публикуя похожие ролики в соцсетях.
Ранее Life.ru писал, что главный фаворит фигурного катания на зимних Олимпийских играх, американец российского происхождения Илья Малинин, дважды упал в произвольной программе и сенсационно остался лишь восьмым. Позже фигурист признался, что был слишком уверен в себе, а давление Олимпиады оказалось сильнее любых расчётов.
Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mikhail_shaidorov