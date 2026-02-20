Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 23:36

Проверка техники на прочность: Фигурист из Казахстана запустил вирусный тренд с олимпийскими медалями

Cпортсмены в Милане троллят охрану, проходя через металлодетекторы с медалями

Участники Олимпийских игр в Милане запустили новый забавный тренд. Спортсмены намеренно не снимают свои медали при проходе через металлодетекторы, чтобы насладиться реакцией охраны и звуковым сигналом.

Cпортсмены в Милане троллят охрану своими медалями. Видео Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mikhail_shaidorov, tervel.zamfirov, koreydropkin

Инициатором флешмоба стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Его видео, на котором он с невозмутимым видом проходит через рамку с медалью на груди, собрало почти пять миллионов просмотров. После этого эстафету подхватили другие призёры Игр, публикуя похожие ролики в соцсетях.

Стало известно о реакции иностранцев на флаг России на Олимпиаде в Милане
Стало известно о реакции иностранцев на флаг России на Олимпиаде в Милане

Ранее Life.ru писал, что главный фаворит фигурного катания на зимних Олимпийских играх, американец российского происхождения Илья Малинин, дважды упал в произвольной программе и сенсационно остался лишь восьмым. Позже фигурист признался, что был слишком уверен в себе, а давление Олимпиады оказалось сильнее любых расчётов.

Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mikhail_shaidorov

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Олимпиада в Милане
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar