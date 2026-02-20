Олимпиада в Милане
20 февраля, 02:00

Россияне игнорируют зимние виды спорта и рискуют этим подорвать здоровье

Большая часть россиян никогда не занимались зимними видами спорта

Обложка © freepik

Пока одни россияне публикуют фотографии с горнолыжных склонов и катков, большинство предпочитает проводить зиму без активного движения. Совместное исследование «Ингосстраха», Финансового университета при Правительстве РФ и сети клиник «Будь Здоров» показало, что 70,1% жителей 36 крупнейших городов России никогда не занимались зимними видами спорта.

Регулярно — еженедельно или ежедневно — тренируются лишь 10,2% опрошенных. Ещё 5,2% выходят на занятия два–три раза в месяц, а 8,7% — всего несколько раз за сезон. Особенно настораживают данные по возрастным группам: среди россиян старше 60 лет доля тех, кто никогда не занимался зимними видами спорта, достигает 89%. Среди молодёжи 18–30 лет таких 56%. Различия между мужчинами и женщинами незначительны: 73% и 67% соответственно не практикуют зимнюю физическую активность.

Главный специалист по направлению «спортивная медицина» сети клиник «Будь Здоров» Шалва Цурцумия предупредил, что зимняя пассивность — это не просто особенность образа жизни, а серьёзный медицинский риск.

«Зимнее снижение физической активности — серьёзный медицинский риск. Гиподинамия негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, ослабляет иммунитет и замедляет обмен веществ. Особенно тревожны данные по возрастной группе 60+. Для этих людей регулярная умеренная активность — например, прогулки или скандинавская ходьба — критически важна для профилактики падений, поддержания подвижности и минеральной плотности костей. Зимняя активность не обязана быть экстремальной: достаточно 30–40 минут движения на свежем воздухе несколько раз в неделю. Однако перед началом занятий, особенно людям старше 40 лет и при наличии хронических заболеваний, необходимо проконсультироваться с врачом. Это поможет подобрать безопасный режим нагрузок и избежать осложнений», — отметил эксперт.

Исследование также показало, что 39,2% россиян не умеют оказывать первую помощь при спортивных травмах, а специализированную спортивную страховку оформляют менее 1% опрошенных. При этом за последние годы травмы получали 11,2% любителей хоккея, 5,5% — тюбинга, 5,4% — фигурного катания и 4,2% — сноуборда. Несмотря на риски, 81% респондентов не планируют оформлять страховку. В «Ингосстрахе» отметили, что барьером по-прежнему остаётся сложность оформления полиса, однако компания намерена упростить этот процесс.

Как сообщил начальник управления урегулирования претензий по личному и имущественному страхованию «Ингосстраха» Николай Ворона, страховщик системно работает над упрощением получения защиты.

По данным компании, уровень страхования от несчастных случаев различается по городам: в Ярославле полис есть у 11% жителей, в Уфе, Новокузнецке, Тюмени и Хабаровске — у 10%, в Санкт-Петербурге — у 8%, в Москве — у 7%.

Ворона также отметил рост интереса к зимним видам спорта и изменения в мотивации россиян. Главными причинами для занятий респонденты назвали заботу о здоровье и физической форме (52,7%), удовольствие от процесса (27,8%), общение с друзьями и семьёй (23,5%), а также снятие стресса (16,9%). В сезоне 2025–2026 годов новый для себя зимний вид спорта попробовали 11,6% участников опроса: фигурное катание — 4%, сноуборд — 3%, хоккей — 2,1%, горные лыжи — 1,5%. Ещё 7,7% планируют попробовать что-то новое до конца сезона.

Ранее Life.ru писал, что даже привычные зимние ритуалы могут нести риски для здоровья. Врач объяснил, что горячий кофе на морозе усиливает нагрузку на сердце из-за сочетания холода и кофеина. Для людей с проблемами сосудов такая комбинация может обернуться серьёзным ухудшением самочувствия.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

Юния Ларсон
