20 февраля, 01:22

В России продают автомобильный госномер за 2,1 миллиарда рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54

На российском рынке появились предложения о продаже автомобильных госномеров по ценам, превышающим 2,1 миллиарда рублей за каждый. Об этом свидетельствуют данные, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Всего в продаже находятся 16 таких номеров. Один из них выставлен с 2023 года, остальные — с 2024 и 2025 годов. Среди регионов присутствуют Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан.

Напомним, что официально купля-продажа государственных регистрационных номеров в России запрещена законом.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести наказание для мошенников, которые скручивают пробег и скрывают реальную историю подержанных автомобилей. На данный момент предлагается установить штрафы до 300 тысяч рублей. В перспективе не исключается и введение уголовной ответственности за подобные махинации.

