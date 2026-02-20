Олимпиада в Милане
Регион
20 февраля, 01:08

Частный вертолёт с четырьмя людьми пропал в Амурской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katsiarynamay

Частный вертолёт исчез с радаров в Амурской области 20 февраля. Предварительно, на борту находились четыре человека.

Вертолёт модели Robinson вылетел с лесозаготовительной деляны. Она расположена в 130 километрах от села Амаранка. Через некоторое время воздушное судно пропало с экранов радаров в Ромненском муниципальном округе. Об этом сообщили в управлении МЧС региона.

«Для проведения поисково-спасательных работ из Благовещенска к месту происшествия следует оперативная группа», — уточнили в ведомстве.

К поисковой операции привлекли спасателей поисково-спасательного отряда. Также подключили аэромобильную группировку ГУ МЧС России по Амурской области.

Двух подростков осудили за поджог вертолёта Ми-8 в Омской области
Ранее Life.ru писал, что в Москве из-за циклона «Валли», принесшего снежную метель, отменили десятки авиарейсов. Некоторые самолёты направили на запасные аэродромы.

