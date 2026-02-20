Олимпиада в Милане
Регион
20 февраля, 04:57

В России готовят закон об онлайн-взыскании долгов за ЖКХ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги в России может уйти в «цифру». Правительство готовит запуск специальной платформы на базе ГИС ЖКХ, которая позволит информировать граждан о задолженности и оформлять документы для суда онлайн. Об этом РИА «Новости» сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Соответствующий план мероприятий уже утверждён. До февраля 2028 года планируется принять отдельный федеральный закон, который закрепит правовой механизм работы системы, а к 2028 году полностью внедрить цифровую платформу.

Якубовский подчеркнул, что речь не идёт о введении новых штрафов или расширении оснований для взыскания. Речь только о переводе действующей процедуры в электронный формат.

«Сегодня значительная часть работы по взысканию ведётся в бумажном формате, что создаёт нагрузку на мировых судей и увеличивает сроки рассмотрения дел. Перевод процессов в электронный вид позволит сократить сроки, повысить прозрачность и снизить административные издержки», – отметил парламентарий.

Уведомления о долгах планируется направлять россиянам через личные кабинеты на портале «Госуслуги», а заявления в суд можно будет подавать в электронном виде без бумажного документооборота. Эксперимент уже проводится в ряде регионов.

ФАС исключила 51 млрд рублей необоснованных расходов из тарифов ЖКХ

При этом депутат сделал акцент на защите прав граждан.

«Необходимо обеспечить корректность начислений, гарантировать возможность оперативного оспаривания ошибок и исключить ситуацию, когда взыскание запускается без надлежащего уведомления. Цифровизация должна работать не против человека, а в интересах прозрачности и законности», – подчеркнул Якубовский.

Он добавил, что государство последовательно переводит сферу ЖКХ в электронный формат. Если механизм будет выстроен корректно, это поможет сократить число споров и ускорить урегулирование задолженностей, сохранив баланс интересов жителей и ресурсоснабжающих организаций.

Эксперимент по онлайн-взысканию долгов стартовал 1 июля 2025 года и продлится до 30 июня 2026-го. В нём участвуют 17 регионов, включая Коми, Северную Осетию – Аланию, Удмуртию, Приморский и Ставропольский края, а также Московскую, Ростовскую, Свердловскую и другие области.

Почему приходят космические счета ЖКХ при старых тарифах – ищем «невидимые» строки

Ранее Life.ru писал, что с 1 марта 2026 года в России меняются правила оплаты ЖКХ. Платёжки должны будут приходить не позднее пятого числа каждого месяца, а заплатить можно будет до пятнадцатого включительно.

