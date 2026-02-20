Олимпиада в Милане
20 февраля, 01:32

Военный самолёт разбился во время тренировочного полёта в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Военный самолёт разбился во время тренировочного полёта в провинции Хамадан на западе Ирана. Об этом сообщило агентство Khabar Online со ссылкой на военно-воздушные силы армии Ирана.

«Один из пилотов погиб, а второй остался жив», — указано в публикации.

Инцидент произошёл в четверг, 19 февраля. Специалисты начали расследование. Они определят причину крушения.

Ранее частный вертолёт Robinson с четырьмя людьми исчез с радаров в Амурской области. Воздушное судно пропало в Ромненском муниципальном округе 20 февраля.

