Военный самолёт разбился во время тренировочного полёта в Иране
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto
Военный самолёт разбился во время тренировочного полёта в провинции Хамадан на западе Ирана. Об этом сообщило агентство Khabar Online со ссылкой на военно-воздушные силы армии Ирана.
«Один из пилотов погиб, а второй остался жив», — указано в публикации.
Инцидент произошёл в четверг, 19 февраля. Специалисты начали расследование. Они определят причину крушения.
Ранее частный вертолёт Robinson с четырьмя людьми исчез с радаров в Амурской области. Воздушное судно пропало в Ромненском муниципальном округе 20 февраля.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.