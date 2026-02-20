СК возбудил уголовное дело после пропажи вертолёта в тайге Приамурья

Следственные органы завели уголовное дело после исчезновения вертолёта в 130 км от села Амаранка Ромненского района Амурской области. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, дело подпадает под ч. 3 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более человек.

Вертолёт вылетел 19 февраля с лесозаготовительной площадки и не вышел на связь. Место его нахождения пока неизвестно. В поисково-спасательной операции участвуют 36 человек, 12 единиц техники, включая три снегохода и дрон для обследования труднодоступной тайги. Следователи проводят осмотры, опрашивают свидетелей и собирают все данные, чтобы выяснить точные причины инцидента.

