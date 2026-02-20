В пропавшем в Приамурье вертолёте находилось три человека

В Правительстве Амурской области уточнили число людей на борту пропавшего вертолёта: в кабине находились пилот и двое пассажиров. До этого сообщалось о четырёх человеках, однако данные скорректировали.

По информации регионального управления МЧС России, воздушное судно исчезло с радаров в Ромненском округе – с лесозаготовительной деляны в районе населённого пункта Амаранка. Вертолёт принадлежит лесозаготовительным службам.

На поиски из Благовещенска выдвинулась оперативная группа спасателей. В операции задействованы 36 человек и 12 единиц техники, включая три снегохода и беспилотник. Специалисты прочёсывают труднодоступную тайгу и проверяют возможные маршруты полёта.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

