Все аэропорты России возобновили работу в штатном режиме

В аэропортах Волгограда, Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Сочи сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения вводились ранее для обеспечения безопасности полётов. В настоящий момент все российские аэропорты работают в штатном режиме.

Ранее Life.ru писал, что жители Кубани проснулись от грохота среди ночи. В пригороде Краснодара и в Северском районе края около 3:40 мск 20 февраля раздалась серия мощных взрывов. По предварительным данным, силы ПВО отражали воздушную атаку.