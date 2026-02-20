Олимпиада в Милане
20 февраля, 05:23

Минивэн Долиной полчаса стоял прямо на тротуаре у Театра на Таганке

Водитель народной артистки Ларисы Долиной нарушил правила дорожного движения в центре Москвы, припарковав элитный минивэн Toyota Alphard прямо на тротуаре. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошёл вечером у Театра на Таганке, где Долина участвует в мюзикле «Суини Тодд». Автомобиль перегородил путь пешеходам рядом с выходом из театра — водитель решил подъехать максимально близко, чтобы забрать артистку после выступления.

Машина простояла в неположенном месте около получаса, пока Долина не села в салон. Теперь водителю грозит административный штраф в размере трёх тысяч рублей.

Ранее этот же автомобиль Ларисы Долиной — Toyota Alphard 2024 года выпуска — уже становился участником ДТП. В 2025 году минивэн столкнулся с Volkswagen в районе Строгино. В результате аварии у иномарки оказались повреждены дверь, стёкла, фары и зеркала. Певица приобрела автомобиль в апреле 2024 года примерно за 16 миллионов рублей.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Наталья Афонина
