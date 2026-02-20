Стало известно, где сейчас пересёкший небо России неопознанный лайнер из США

Американский самолёт Boeing 787-8 Dreamliner, который пролетел через Мурманскую область, вошёл в воздушное пространство Казахстана. По данным сервиса Flightradar24, борт не отображает регистрационный номер и принадлежность.

Из России самолёт взял курс на юг и направился в сторону казахстанской границы. После 9 утра борт находился в воздушном пространстве Казахстан. Причины маршрута и цель полёта официально не уточнялись.

Ранее стало известно, что лайнер вылетел с авиабазы морской авиации США Эндрюс под Вашингтоном, прошёл через Гренландию, Норвегию и Финляндию, после чего вошёл в воздушное пространство России через Мурманскую область.