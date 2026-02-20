Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц должен сосредоточиться на внутренних проблемах страны и не делать граждан ФРГ «заложниками своего непрофессионализма».

По его словам, попытки ослабить Россию экономически и военным давлением не принесут результата, поскольку победить ядерную державу военным путём невозможно.

«Будучи канцлером Германии, Мерц должен это понимать и не делать граждан заложниками своего непрофессионализма», — подчеркнул Володин.

Он отметил, что санкционная политика нанесла ущерб европейским экономикам, а Германия столкнулась со стагнацией и снижением конкурентоспособности промышленности, ранее опиравшейся на дешёвые энергоресурсы. По мнению спикера Госдумы, Берлину придётся искать решения внутренних экономических проблем, что в перспективе потребует выстраивания отношений с Россией.

Ранее Life.ru писал, что Фридрих Мерц заявил об окончательном отказе Германии от роли гегемона в Европе. На Мюнхенской конференции по безопасности он говорил, что время «фантазий о господстве» для Берлина прошло. Канцлер допустил лишь «партнёрское лидерство», пообещав, что Германия больше никогда не будет действовать в одиночку.