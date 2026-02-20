Олимпиада в Милане
20 февраля, 11:52

Петросян вызвали на допинг-контроль после произвольной программы на ОИ

Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Российская фигуристка Аделия Петросян, занявшая шестое место на Олимпиаде, была вызвана на допинг-проверку сразу после произвольной программы. Об этом ТАСС рассказал источник. Спортсменка уже прошла контроль.

«Петросян вызвали на допинг-контроль после выступления в произвольной программе», — сказал собеседник агентства.

Как сообщал Life.ru, Петросян набрала 141,64 балла в произвольной программе. Сумма за два проката составила 214,53 балла, что позволило занять итоговое шестое место. Россиянка рискнула исполнить единственный прыжок ультра-си в своей программе — четверной тулуп, но недокрутила его и упала при приземлении. Остальные элементы фигуристка откатала чисто, а вращения и дорожка шагов были оценены четвёртым, наивысшим уровнем сложности.

Напомним, в декабре 2021 года, еще до начала Олимпийских игр в Пекине, в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещённое вещество — триметазидин. Результат анализа стал известен только в феврале 2022 года, уже после того, как Валиева помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Последовавшая череда судебных разбирательств привела к тому, в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал фигуристку виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на четыре года, аннулировав все её результаты с 25 декабря 2021 года. Срок дисквалификации Валиевой истёк недавно, она уже успела выступить на соревнованиях.

