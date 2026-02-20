Олимпиада в Милане
20 февраля, 10:04

Песков не стал комментировать задержание замаранного связью с Эпштейном экс-принца Эндрю

Обложка © ТАСС / AP / ANDY RAIN

В Кремле отказались комментировать ситуацию вокруг задержания брата британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, который оказался замешан в тёмных делах американского финансиста Джеффри Эпштейна. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не имеет отношения к РФ.

«Нет, мы не хотели бы это комментировать. Это совсем не наше дело», — сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, накануне в Великобритании был задержан брат короля. Причиной стала его многолетняя связь с финансистом Джеффри Эпштейном, чьё имя окружено скандальной репутацией. В связи с произошедшим Карл III выступил с официальным заявлением, пообещав передать дело на рассмотрение в соответствующие инстанции. Почти через 12 часов бывшего принца освободили, так и не предъявив ему обвинений. Наручники на него не надевали.

