Экс-принцу Эндрю не надевали наручники при задержании по делу Эпштейна
Брата британского короля Карла III экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора не заковали в наручники при аресте по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила газета Sun.
Издание передало, что Эндрю прибыл в полицейский участок без наручников. Там его осмотрели врачи. Специалисты оценили, способен ли он в психическом и физическом плане перенести задержание и допрос. Как и всех подозреваемых, у Эндрю взяли образец слюны для ДНК-анализа. Также сняли отпечатки пальцев и сделали фотографию для базы.
В материале отметили, что после после 11 часов под стражей Эндрю выглядел совершенно сломленным.
Напомним, 19 февраля брата короля задержали в Великобритании из-за его давней дружбы со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. После этого Карл III выступил с официальным заявлением и пообещал передать вопрос соответствующим органам. Спустя почти 12 часов бывшего принца отпустили на свободу без предъявления обвинения.
