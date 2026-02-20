Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
20 февраля, 02:38

Экс-принцу Эндрю не надевали наручники при задержании по делу Эпштейна

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mick Atkins

Брата британского короля Карла III экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора не заковали в наручники при аресте по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила газета Sun.

Издание передало, что Эндрю прибыл в полицейский участок без наручников. Там его осмотрели врачи. Специалисты оценили, способен ли он в психическом и физическом плане перенести задержание и допрос. Как и всех подозреваемых, у Эндрю взяли образец слюны для ДНК-анализа. Также сняли отпечатки пальцев и сделали фотографию для базы.

В материале отметили, что после после 11 часов под стражей Эндрю выглядел совершенно сломленным.

Букингемский дворец не знал заранее об аресте принца Эндрю
Напомним, 19 февраля брата короля задержали в Великобритании из-за его давней дружбы со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. После этого Карл III выступил с официальным заявлением и пообещал передать вопрос соответствующим органам. Спустя почти 12 часов бывшего принца отпустили на свободу без предъявления обвинения.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Лия Мурадьян
