Экс-принцу Эндрю не надевали наручники при задержании по делу Эпштейна

Брата британского короля Карла III экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора не заковали в наручники при аресте по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила газета Sun.

Издание передало, что Эндрю прибыл в полицейский участок без наручников. Там его осмотрели врачи. Специалисты оценили, способен ли он в психическом и физическом плане перенести задержание и допрос. Как и всех подозреваемых, у Эндрю взяли образец слюны для ДНК-анализа. Также сняли отпечатки пальцев и сделали фотографию для базы.

В материале отметили, что после после 11 часов под стражей Эндрю выглядел совершенно сломленным.