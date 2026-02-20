Российский пианист-вундеркинд Мысин занял второе место на Моцартовском конкурсе в Австрии

Российский пианист Елисей Мысин успешно выступил на престижном международном Моцартовском конкурсе в Зальцбурге. Как сообщается на сайте организаторов, 15-летний музыкант занял второе место в категории «фортепиано».

«Мысин Елисей, Россия, 2-й приз», — информируют организаторы соревнования.

Конкурс проходил в Университете Моцартеум, одном из самых авторитетных музыкальных учебных заведений Европы. Успех юного пианиста не остался без внимания российских дипломатов. В генеральном консульстве России в Зальцбурге подтвердили информацию и поздравили его.

«Представитель Генерального консульства поздравил лауреата с высокой наградой и пожелал дальнейших творческих успехов и вдохновения», — сообщили в дипмиссии.

А ранее Life.ru писал, что 15-летний россиянин Максим Иванников устроил сенсацию в «Титульный вторник», обыграв на 33-м ходу самого Магнуса Карлсена. Норвежский гроссмейстер, восьмикратный чемпион мира по блицу, пал от руки кандидата в мастера с рейтингом 2184 — на целых 653 пункта ниже. Экс-чемпион мира, уступивший титул в 2022-м, так и не нашёл контраргументов против хода юного россиянина.