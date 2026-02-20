Российский пианист-вундеркинд Мысин занял второе место на Моцартовском конкурсе в Австрии
Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Российский пианист Елисей Мысин успешно выступил на престижном международном Моцартовском конкурсе в Зальцбурге. Как сообщается на сайте организаторов, 15-летний музыкант занял второе место в категории «фортепиано».
«Мысин Елисей, Россия, 2-й приз», — информируют организаторы соревнования.
Конкурс проходил в Университете Моцартеум, одном из самых авторитетных музыкальных учебных заведений Европы. Успех юного пианиста не остался без внимания российских дипломатов. В генеральном консульстве России в Зальцбурге подтвердили информацию и поздравили его.
«Представитель Генерального консульства поздравил лауреата с высокой наградой и пожелал дальнейших творческих успехов и вдохновения», — сообщили в дипмиссии.
