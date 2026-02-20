Кусь за пятку тёщи стоил зубастому россиянину 5 тысяч рублей

В Оренбурге суд рассмотрел необычное семейное дело: 39-летнего местного жителя признали виновным в нанесении побоев собственной тёще. Поводом для разбирательства стал укус пятки 65-летней пенсионерки, сообщается в материалах административного дела.

Конфликт произошёл после того, как они с женой вернулись домой после застолья и зашли за детьми в квартиру, где проживает его сестра. Там, по словам зятя, началась всеобщая драка. Он утверждает, что тёща сама напала на него, а он лишь укусил женщину, чтобы отвлечь.

«Допускает, что мог ударить случайно тещу, поскольку была драка. Принёс извинения потерпевшей», — приводит суть его показаний пресс-служба.

Однако пострадавшая пенсионерка изложила иную картину произошедшего. По её словам, дочь злоупотребляет алкоголем, поэтому бабушке приходится постоянно воспитывать внуков. В день конфликта дочь и зять ворвались в квартиру и набросились на неё с кулаками, нанося удары по голове и лицу. В качестве дополнительной детали женщина упомянула и укус пятки. В результате на теле пенсионерки остались гематомы и ссадины.

«Вина правонарушителя доказана и квалифицировал его действия по ст. 6.1.1 КоАП РФ – как совершение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 5000,00 рублей», — рассказали в пресс-службе суда.

Постановление ещё может быть обжаловано, однако отношения внутри семьи, судя по всему, испорчены надолго.

А ранее в Бурятии семейная драма закончилась переломом: пьяный экс-муж пришёл к бывшей жене, устроил скандал с угрозами, но нарвался на тёщу со скалкой. Женщина одним точным ударом отправила экс-мужа в больницу с переломом малоберцовой кости.