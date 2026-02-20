Олимпиада в Милане
20 февраля, 10:58

В МВД составили портрет типичной жертвы мошенников, и это отнюдь не бабушки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В МВД составили портрет типичной жертвы телефонных и интернет-мошенников. С подробным анализом на форуме Центробанка «Кибербезопасность в финансах» выступила представитель следственного комитета ведомства Юлия Меньщикова.

По словам Меньщиковой, чаще всего на уловки аферистов попадается женщина в возрасте от 30 до 49 лет. У неё высшее образование, официальная работа и активная социальная жизнь. Именно такие люди становятся главными мишенями злоумышленников.

Эксперт объяснила, что мошенники виртуозно играют на двух базовых эмоциях — страхе и жадности. Женщины с высшим образованием плохо знают тонкости работы силовых структур и легко поддаются панике, когда им звонят якобы из полиции или ФСБ. А надежда на быстрый заработок заставляет даже вполне образованных граждан переводить деньги «инвесторам» и «брокерам».

При этом в МВД развеяли ещё один устойчивый миф: пожилые люди вовсе не являются основной группой риска. Ранее в ведомстве предупреждали, что в опасной зоне находятся и активные пользователи соцсетей, которые публикуют слишком много личных данных.

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники активизировались в преддверии 23 Февраля и уже разработали несколько новых схем для обмана россиян. При этом наибольшую опасность представляют фишинговые сайты, имитирующие праздничные распродажи.

