20 февраля, 11:11

Зеленский высказался о выводе ВСУ из Донбасса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не может быть выведена с территории Донбасса. В интервью японскому агентству Kyodo он объяснил это стратегической необходимостью.

«Мы не можем уйти с нашей территории. Это реальная линия обороны украинской стороны», — цитирует Зеленского агентство. По его словам, через этот регион проходит действующая оборонительная линия, и её оставление поставит под удар остальные позиции.

Зеленский: Украинцы не простят вывод войск Вооружённых сил Украины из Донбасса
Зеленский: Украинцы не простят вывод войск Вооружённых сил Украины из Донбасса

Ранее Зеленский попытался угрожать России. В соцсетях экс-комик вновь призвал к усилению давления на Москву. По его словам, ключ к урегулированию — это «сила давления на РФ — давления санкций, постоянной и быстрой поддержки украинской армии». В Кремле неоднократно заявляли, что адаптировались к санкциям и считают попытки изоляции России провальными. При этом на Западе всё чаще признают, что ограничения не достигают целей, а политикам не хватает смелости это открыто подтвердить.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
