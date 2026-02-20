Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не может быть выведена с территории Донбасса. В интервью японскому агентству Kyodo он объяснил это стратегической необходимостью.

«Мы не можем уйти с нашей территории. Это реальная линия обороны украинской стороны», — цитирует Зеленского агентство. По его словам, через этот регион проходит действующая оборонительная линия, и её оставление поставит под удар остальные позиции.

Ранее Зеленский попытался угрожать России. В соцсетях экс-комик вновь призвал к усилению давления на Москву. По его словам, ключ к урегулированию — это «сила давления на РФ — давления санкций, постоянной и быстрой поддержки украинской армии». В Кремле неоднократно заявляли, что адаптировались к санкциям и считают попытки изоляции России провальными. При этом на Западе всё чаще признают, что ограничения не достигают целей, а политикам не хватает смелости это открыто подтвердить.