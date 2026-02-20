Рассекречен хозяин таинственного самолёта из США, пролетевшего через всю Россию

В пятницу СМИ обсуждали загадочный рейс: неизвестный Boeing 787-8 Dreamliner вылетел с авиабазы под Вашингтоном, пересёк Россию с севера на юг и приземлился в Ташкенте. Оказалось, что это был борт № 1 президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса FlightAware.

Самолет вылетел с авиабазы «Эндрюс» 19 февраля и взял курс на родину. Он прошел над Гренландией, вошёл в воздушное пространство РФ через Мурманскую область и покинул её уже над Оренбуржьем, после чего направился в Ташкент через Казахстан.

Президент возвращался после визита в Вашингтон, где участвовал в заседании Совета мира по Газе. Обратный путь занял 12 часов, и это время, как рассказал пресс-секретарь Шерзод Асадов, выдалось насыщенным. По его словам, борт № 1 превратился в «воздушный штаб»: глава государства обсуждал итоги поездки с делегацией, проводил совещания по видеосвязи с руководителями ведомств и регионов.

Напомним, 19 февраля 2026 года в столице США состоялось учредительное заседание «Совета мира». Данный орган был сформирован по предложению президента Дональда Трампа с целью поиска путей урегулирования ситуации в секторе Газа. В мероприятии приняли участие представители более двадцати государств. В числе делегатов высокого уровня были лидеры Казахстана, Азербайджана, Армении, Венгрии, Узбекистана и других государств. Ключевыми темами для обсуждения стали вопросы финансовой помощи для восстановления палестинского анклава, а также перспектива развертывания международного стабилизационного контингента.