Что не дано банану, позволено огурцу: Новый ГОСТ назвали «сырым» и странным

ГОСТ, введённый Росстандартом на бананы, вызывает вопросы и, вероятно, будет существенно доработан в будущих редакциях. Такое мнение в беседе с Life.ru озвучил независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

На самом деле сейчас сложно ответить на все эти вопросы, чем руководствовались регуляторы, выписывая эти истории с ГОСТом на бананы. Мы с вами очень точно знаем, что, во-первых, банан — это двухлетнее растение. Мы знаем, что сегодняшняя продукция, которую мы называем бананом, это модифицированный продукт. То есть это не настоящий, не тот банан, который растёт в естественных условиях, а тот, который прошёл многолетнюю селекцию. Александр Анфиногенов Независимый эксперт FMCG рынка

Анфиногенов напомнил, что бананы, которые растут в традиционных регионах и являются частью национальных кухонь, сильно различаются по цвету и размеру, но все считаются качественными. По его словам, введение дифференциации по ГОСТу пока выглядит необоснованным и стандарт, скорее всего, будет дорабатываться. Он напомнил о практике с огурцами, где госстандарт допускает разные формы и размеры: и длинные, и короткие, и с пупырышками, и гладкие.

По мнению эксперта, аналогичная практика сложится и с бананами: классификация должна пройти апробацию, и в следующей редакции стандарта могут появиться плоды меньшего размера, обладающие особыми свойствами. Он отметил, что на азиатском рынке маленькие бананы ценятся выше крупных и считаются более качественными, как и бананы с красным оттенком кожуры.

«Пока сложно сказать, но понятно, что всё, что мы покупаем с вами, должно быть как-то проверено и соответствовать каким-то нормам, нормативам. Вот на бананы нормативов не было, теперь есть. И будем ждать, когда этот норматив будет отвечать всем размерам, цветам, формам, толщинам и так далее», — подытожил наш собеседник.

Сегодня стало известно, что Росстандарт утвердил первый ГОСТ на ввозимые в Россию бананы. Документ вступит в силу в марте. Согласно стандарту, в страну разрешено ввозить только зелёные или светло-зелёные плоды, чтобы они дозревали уже на складах. Длина банана должна быть не менее 14 сантиметров, а в кисти — минимум три плода. Допускается огуречный аромат и выделение млечного сока.