Талибы* официально разрешили бить жён и приравняли женщин к рабам

В Афганистане принят новый уголовный кодекс, который вызвал волну возмущения за пределами страны. Документ, подписанный верховным лидером талибов* Хибатуллой Ахундзадой, официально разрешает мужьям применять физические наказания к жёнам, если это не приводит к серьёзным телесным повреждениям. Кроме того, кодекс вводит кастовое деление общества, где женщины приравниваются к рабам, пишет Daily Mail.

90-страничный документ делит афганское общество на четыре категории: религиозные учёные (улемы), элита (ашрафы), средний класс и низший класс. В зависимости от статуса различается и наказание за одни и те же преступления. Элита может отделаться предупреждением, средний класс — тюрьмой, а низший класс получает и тюрьму, и телесные наказания.

Особое внимание в кодексе уделено женщинам. Статья 32 разрешает избиение жён, но с оговоркой: если муж использует палку и наносит серьёзную травму, и женщина сможет это доказать, ему грозит всего 15 дней тюрьмы. При этом женщина должна быть полностью закутана в одежду во время разбирательства и находиться в сопровождении мужчины — обычно того же самого мужа. Сексуальное и психологическое насилие кодекс не запрещает. Женщинам также запрещено искать убежище у родственников без разрешения мужа — за самовольный уход грозит три месяца тюрьмы.

Специальный докладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Рим Альсалем назвала последствия кодекса «ужасающими», отметив, что талибы* поняли: международное сообщество их не остановит. Новый закон принят на фоне тотального ужесточения норм шариата: мужчинам обязательно носить бороду длиннее кулака, а парикмахеров наказывают за слишком короткие стрижки.

Ранее в Кабуле задержали десятки женщин за внешний вид. Свидетели сообщают, что при задержаниях талибы применяли физическую силу, а женщины-полицейские в рейдах не участвовали. Местные жители также отметили усиление патрулирования улиц.

