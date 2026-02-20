Недавно Владимир Зеленский заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану, что ему плевать на историю и на то «дерьмо», которое Россия и США обсуждают между собой, обратил внимание бывший офицер американской армии Станислав Крапивник. По его словам, глава киевского режима бесится из-за рухнувших рейтингов.

«Он очень похож на актёра, который наконец увидел, что его рейтинги рухнули, а «кино» между тем хотят продолжать снимать и поэтому главного протагониста придётся заменить на кого-то более перспективного», — отметил военный эксперт.

По его мнению, западные союзники вряд ли позволят «отмороженному наркоману с длинным языком» сохранить власть до конца года. Сейчас Зеленский испытывает страх за свою жизнь, он способен на отчаянные поступки и может попытаться довести конфликт на Украине до нового уровня, полагает собеседник сайта MK.ru.

Ранее в России отреагировали на заявление Владимира Зеленского, который отказался обсуждать исторические корни конфликта, назвав их «скучной историей». Три собеседника Life.ru сошлись во мнении, что украинский лидер либо лукавит, либо просто не является субъектом для серьёзного диалога.