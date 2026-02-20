Назван самый пикантный сезон у россиян для покупок интим-товаров
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Friends Stock
Аналитики изучили траты россиян на товары для взрослых в 2025 году и выявили неожиданную сезонность. Как сообщает РБК со ссылкой на исследование, пик продаж пришёлся на летние месяцы — июль и август.
В этот период доля интим-товаров достигла 20,1% от общего объёма годовых продаж в этой категории. Хотя краткосрочные всплески фиксировались также в феврале, марте и декабре, именно лето стало безоговорочным лидером по оборотам.
Большинство россиян (88%) предпочитают покупать такие товары в офлайн-магазинах, и только 12% пришлось на онлайн-площадки (без учета маркетплейсов). Самыми активными потребителями оказались миллениалы — на них пришлась почти половина всех покупок (41%).
А ранее Life.ru писал, что власти взялись за интернет-доставку «взрослых» товаров: в новой стратегии семейной политики до 2027 года прописали ужесточение контроля, чтобы дети не получали заказы с возрастными ограничениями. Проверять покупателя планируется дважды — не только при клике на сайте, но и в момент вручения. В ход могут пойти биометрия или паспортный контроль прямо в ПВЗ. За исполнение отвечают Минцифры и Минэк.
