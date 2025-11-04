Онлайн-магазин Shein прекратил продажу секс-кукол после реакции властей Франции

Китайский онлайн-магазин Shein запретил продажу секс-кукол и приостановил размещение товаров для взрослых на своей платформе. Это решение было принято после реакции французских властей на сообщения о продаже через сервис так называемых «секс-кукол, похожих на детей». Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ритейлера.

Генеральный директорат Франции по делам потребителей (DGCCRF) ранее уведомил власти о продаже на сайте Shein «секс-кукол, похожих на детей». Министр экономики Ролан Лескюр заявил, что платформа Shein будет заблокирована, если ритейлер продолжит предлагать товары, связанные с детской порнографией. Он также сообщил, что по факту жалобы будет инициировано судебное расследование.

«Shein заявил, что удалил всю рекламу и изображения, связанные с секс-куклами, и временно исключил из своего ассортимента категорию товаров для взрослых», — говорится в публикации.

Скандал разразился вокруг Shein в символический момент: как раз когда китайский ритейлер собирается открыть свой первый офлайн-магазин в Париже.

Тем временем, спрос на интим-товары в Киргизии вырос вдвое после запрета порно в стране. Парламент Киргизии принял соответствующий закон 25 июня, после чего доступ к порносайтам был заблокирован, а мужчины стали активнее покупать секс-игрушки и пользоваться услугами реальных женщин. Владельцы секс-шопов фиксируют рост продаж. Но при этом они были вынуждены были утилизировать DVD и кассеты с контентом 18+, которые теперь нельзя легально приобрести.