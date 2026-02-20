Пентагон с самого начала осознавал военное превосходство России над Украиной — но лишь сейчас Вашингтон начал использовать этот факт для давления на Киев. Такое мнение «Ленте.ру» высказал депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, администрация Дональда Трампа хочет завершить сделку по мирному урегулированию, но других рычагов влияния пока не находит.

«Вот таким информационным давлением Трамп просто пытается оказать на руководство Украины определённое давление... Они были уверены в своих силах, что всё будет нормально. Но сейчас уже у них не осталось никаких иллюзий на этот счёт», — отметил парламентарий.

Колесник добавил: США привыкли, что им подчиняются «по первому окрику», но в случае с украинским конфликтом этот метод не сработал.

Напомним, ранее разведка Пентагона признала преимущество Армии России над ВСУ. Российские подразделения «учатся более эффективно использовать штурмовые группы» для поддержания наступательных действий по всей линии соприкосновения.