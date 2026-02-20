Олимпиада в Милане
20 февраля, 12:34

Стало известно, что за загадочный объект упал с неба на Армавир

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Something Special

Объектом, упавшим с неба на Армавир, оказался обычный метеозонд, не представляющий угрозы для жителей. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«В районе Армавирского аграрно-технологического техникума запутался в проводах и упал метеозонд. Угрозы для жителей нет. На месте выставлено оцепление, работают оперативные службы», — сказано в тексте.

Такие метеозонды обычно обвешаны аппаратурой, которая снимает атмосферные показатели. Отработавшие зонды могут опускаться на землю.

Как уже сообщалось, зонд приземлился на парашюте в Армавире в районе аграрно-технологического техникума. Изначально предполагалось, что неопознанное устройство может быть взрывоопасно. На место ЧП вызвали сапёров и экстренные службы.

