Умер уральский учёный, нашедший тайную могилу расстрелянной семьи Николая II

На 94-м году жизни скончался Александр Авдонин — доктор геолого-минералогических наук, сыгравший ключевую роль в обнаружении останков царской семьи в Поросенковом Логу. О смерти учёного сообщили в Свердловском областном краеведческом музее, не назвав причину.

Прощание с Авдониным состоится 22 февраля в селе Курганово Свердловской области, где он жил последние годы. Об этом «Ъ-Урал» рассказал его друг Валентин Грибенюк.

С 1993 года Авдонин работал старшим научным сотрудником, а в 2006-м возглавил отдел истории династии Романовых. По его инициативе открыли Зал памяти династии в Музее истории и археологии Урала, позже переросший в экспозицию «Дом Романовых и Урал».

Авдонин участвовал в поиске останков Николая II и его семьи, расстрелянных в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года. Первое захоронение девяти человек обнаружили в 1979-м. 12 лет информация держалась в тайне, и только в 1991 году поиски получили официальный статус с созданием фонда «Обретение». Перезахоронили останки в 1998-м в Петропавловском соборе Петербурга. В 2007-м нашли останки цесаревича Алексея и княжны Марии.