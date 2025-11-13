Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 07:24

«‎Знамение всем нам»: В России замироточила предвещающая беду икона Николая II

Daily Storm: В России замироточила икона Николая II, предсказывающая несчастья

В России замироточила икона Николая Второго, которая, согласно поверьям, предвещает несчастья. Об этом сообщает издание Daily Storm. Настоятель храма Девяти мучеников Кизических протоиерей Антоний Серов подтвердил появление мира на образе и заметил, что такие же знамения были перед войнами.

В России замироточила икона Николая Второго. Фото © Telegram / Daily Storm

В России замироточила икона Николая Второго. Фото © Telegram / Daily Storm

«Получается, что это предупреждение всем нам», — добавил он.

Сама икона хранится в киоте, что исключает внешнее воздействие. При этом священнослужитель не уточнил, идёт ли речь об одной и той же иконе. Николай Второй и члены его семьи были канонизированы Русской православной церковью в 2000 году.

«Плачет, видите?»: В осквернённом боевиками ВСУ храме на Курщине замироточила икона
«Плачет, видите?»: В осквернённом боевиками ВСУ храме на Курщине замироточила икона

Ранее Life.ru рассказал, что для поддержки морального духа военнослужащих на позиции спецназа «Ахмат» Минобороны РФ были доставлены мощи 17 святых и иконы. Эти святыни, собранные волонтёрами в российских монастырях по благословению духовенства, уже длительное время путешествуют по передовым позициям различных подразделений.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Наталья Афонина
  • Новости
  • иконы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar