«‎Знамение всем нам»: В России замироточила предвещающая беду икона Николая II

В России замироточила икона Николая Второго, которая, согласно поверьям, предвещает несчастья. Об этом сообщает издание Daily Storm. Настоятель храма Девяти мучеников Кизических протоиерей Антоний Серов подтвердил появление мира на образе и заметил, что такие же знамения были перед войнами.

В России замироточила икона Николая Второго. Фото © Telegram / Daily Storm

«Получается, что это предупреждение всем нам», — добавил он.

Сама икона хранится в киоте, что исключает внешнее воздействие. При этом священнослужитель не уточнил, идёт ли речь об одной и той же иконе. Николай Второй и члены его семьи были канонизированы Русской православной церковью в 2000 году.

Ранее Life.ru рассказал, что для поддержки морального духа военнослужащих на позиции спецназа «Ахмат» Минобороны РФ были доставлены мощи 17 святых и иконы. Эти святыни, собранные волонтёрами в российских монастырях по благословению духовенства, уже длительное время путешествуют по передовым позициям различных подразделений.