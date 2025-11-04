На фронт для российских бойцов доставили мощи 17 святых и иконы

На позиции бойцов спецназа «Ахмат» Минобороны РФ доставлены мощи 17 святых и иконы, чтобы поддержать моральный дух военнослужащих. Об этом РИА «Новости» сообщил штатный священник подразделения отец Евгений.

«Прикоснуться к святыне никогда лишним не будет. Сегодня такое количество частиц великих мощей по-настоящему святых Русской православной церкви – они сегодня здесь», — отметил он.

Святыни были собраны волонтёрами в различных монастырях России по благословению духовенства и уже длительное время путешествуют по передовым позициям подразделений. На этот раз бойцы спецназа «Ахмат» получили возможность помолиться и приложиться к частицам мощей, среди которых — святителя Николая Чудотворца, святых Петра и Февронии Муромских, святителя Луки Крымского и Матроны Московской. По словам священника, каждая святыня бережёт военнослужащих и укрепляет их моральный дух.

Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность российским военнослужащим за уникальный подарок — иконы со следами пуль, которые были вручены ему на день рождения. Во время визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве глава государства лично пообщался с участниками специальной военной операции, проходящими лечение, и отметил, что этот символический дар, переданный в боевых условиях, стал для него особенно ценным.