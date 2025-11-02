Праздник Казанской иконы Божией Матери: Почему этот образ так почитают и как не согрешить 4 ноября

Праздник Казанской иконы Божией Матери православные отмечают с размахом, хотя он и не является великим праздником. Зато это престольный праздник, он происходит в честь такого события, после которого освятили престол храма. И Казанская икона Божией Матери как раз участвовала в подобном. В материале расскажем, когда ждать праздника, какие службы будут в церквях, что можно и нельзя делать в этот день.

Когда будет праздник Казанской иконы Божией Матери

Праздник Казанской Божией Матери отмечают обычно в ноябре. Но не только. Фото © АГН «Москва» / Олег Варов, Сергей Власов

Казанская икона Божией Матери удостоилась аж двух праздников в церковном календаре. Первый памятный день отмечают летом, 21 июля. Мы о нём уже писали. А уже 4 ноября нас ждёт ещё один праздник Казанской иконы Божией Матери. Причины, по которым День иконы Казанской Божией Матери отмечают несколько раз в году и именно в эти даты, тесно переплетены с самой историей праздника, а также с историей Русского государства.

День Казанской иконы Божией Матери — история праздника

Праздник Казанской Божией Матери отмечается два раза в году. Но почему так? Что там за история? Фото © ТАСС / Андрей Титов / Бизнес Online

Праздник Казанской Божией Матери отмечают два раза в году. Сначала летом — в честь главного события: обретения самого святого образа. В 1579 году в Казани Богородица явилась во сне маленькой девочке и местные христиане вместе с недавно захватившими город русскими войсками под руководством Ивана Грозного стали копать в том месте, куда указал ребёнок. И не напрасно: под слоем земли нашлась Казанская икона Божией Матери. Поэтому обретение иконы мы отмечаем 21 июля.

Но буквально через 33 года Казанская икона Божией Матери проявила себя как чудотворная защитница нашего народа. В 1612 году в Русском царстве царила смута. Православную страну захватили польские интервенты. Но гражданин Минин и князь Пожарский собрали народное ополчение. Сначала воины молились перед списком Казанской иконы Божией Матери. А потом наголову разбили поляков. С тех пор мы празднуем День Казанской Божией Матери второй раз, уже осенью, а именно — 4 ноября.

Казанская икона Божией Матери — какова история самого образа?

Казанская икона Божией Матери — когда и в каком стиле она была написана? Фото © ТАСС / Александр Артёменков

Праздник Казанской Божией Матери в 2025 году не теряет своей актуальности. Правда, польских интервентов в стране уже давно нет. Более того, Польша какое-то время входила в состав Российской империи. Вот такая наступила «карма». Но что насчёт самого образа? Казанская икона Божией Матери — праздник посвящён именно ей. Поэтому хочется узнать всё. Информации немного. Неясно, кто именно написал Казанскую икону Богородицы. Но по спискам образа видно — это Одигитрия. Древний византийский канон — на таких иконах Богородица изображена с младенцем Христом на руках.

Казанская икона Божией Матери, найденная в 1579 году, к сожалению, не сохранилась. Она была привезена очень давно на Русь из Константинополя, и при Иване Грозном образ нашла девочка Матрона. После обретения святыни Матрона постриглась в Мавру, стала игуменьей женского монастыря, первого в Казани. Икона, конечно же, находилась там, в Казанском Богородицком монастыре. Императрица Екатерина II в 1768 году пожертвовала на оклад иконы свою бриллиантовую корону. А уже в XIX веке никто не мог сказать, где находится оригинал. После революции следы окончательно затерялись. Нам остались только списки — в Елоховском соборе Москвы и в Успенском соборе Кремля, например.

Праздник иконы Божией Матери Казанская — главные традиции

Праздник Казанской Божией Матери — какие у верующих есть традиции на этот день? Фото © Wikipedia / И.Е. Репин

Каким был праздник Казанской Божией Матери для наших предков? Это интересный день. В народе его называли Казанская осенняя. А сама Казанская икона Божией Матери считалась «бабьей заступницей». Она покровительствовала женщинам. Помимо этого осеннюю Казанскую называли «зимотворной», ибо после праздника наступала зимняя погода. Для крестьянских детей был предусмотрен целый «парк развлечений». Взрослые говорили: «С позимней Казанской скачет морозко по ельничкам, по березничкам, сам в гости ходить не ленится». И дети бежали смотреть на морозко, играть со льдом и снегом.

У взрослых тоже было достаточно дел на праздник Казанской Божией Матери. Утренняя роса этого дня обладала целебными свойствами. Девушки, которых не считали симпатичными, рано утром шли в рощу за берёзовым листком, подёрнутым инеем. Смотрелись в него, как в зеркало, — и становились красавицами. Это был главный женский праздник, и в честь прекрасных дам устраивались мощные застолья. В Сибири «гулеванили», то есть устраивали массовые гуляния, толпами ходили в гости, из дома в дом, катались на санях, а потом устраивали вечеринки в масках. Сватовство на Казанскую было очень, очень популярной затеей. А ещё где-то к 4 ноября заканчивался коммерческий цикл. Батраки получали свою зарплату за работы на стройках или на промыслах.

Что можно делать на праздник Казанской иконы Божией Матери

Праздник Казанской Божией Матери в 2025-м — что можно и нельзя делать? Отвечаем максимально чётко. Фото © АГН «Москва» / Владимир Новиков

Казанская Икона Божией Матери — праздник, который не теряет актуальности даже в 2025 году. Описание традиций праздника как будто бы намекает на некую «вседозволенность»: вечеринки, сватовство, «гулеванство», на которое парни привозят с промысла «монопольку»... Но праздник Казанской Божией Матери — церковный, поэтому особенно благовейными будут набожные деяния. Вот что можно сделать: Сходить в храм на службу. Если это будет Казанский храм — отлично!

Помолиться иконе Казанской Божией Матери. Либо в храме, либо дома, если у вас есть список. Молитесь о заступничестве.

Сделать доброе дело. Перечислите деньги в благотворительный фонд, купите еды бездомному, помогите тяжело больному ребёнку.

Проведите время со своей семьёй. Можете вместе пойти в гости к друзьям.

Что нельзя делать на праздник Казанской Божией Матери

Казанская икона Божией Матери — праздник 4 ноября, конечно же, предусматривает ряд запретов. Церковь старалась регулировать общественную жизнь и следить за порядком в даты своих торжеств. Рассказываем, что нельзя делать на Казанскую осеннюю: Ссориться, ругаться и драться. Православные праздники несовместимы с любыми конфликтами.

Нельзя заниматься тяжёлым трудом. Казанская это не благословляет.

Категорически нельзя гадать и заниматься эзотерикой. Не расстраивайте Богородицу.

Не стоит завидовать. Этого и в обычной жизни делать не стоит, но на Казанскую — особенно.

Праздник Казанской Божией Матери — народные приметы

Праздник Казанской Божией Матери в 2025 — какие приметы сохранили наши предки? Фото © АГН «Москва» / Олег Варов, Сергей Власов

В 2025 году 4 ноября православные будут отмечать праздник Казанской Божией Матери. Потому что это торжество справляли их отцы, деды, прадеды и пращуры до 15-го колена. Серьёзно, со дня обретения Казанской иконы сменилось уже пятнадцать поколений. Поэтому поделимся приметами и лайфхаками наших предков: Кто на Казанскую женихается — не раскается.

Девушку стоит выбирать на Казанскую не по первому впечатлению, а по приблизительной оценке адекватности её родителей.

Казанская — бабья заступница, но не только: икона покровительствует всему простому народу.

На Казанскую не стоит совершать дальние поездки: выедешь на колёсах, приедешь на полозьях.

В день Казанской Богоматери всегда должен идти дождь.

Урожай льна поднимают строго до Казанской.