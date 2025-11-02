Прошлое может снова постучаться: Рунический гороскоп на неделю 3–9 ноября 2025 для всех знаков зодиака

Знак зодиака Овен — Йера, Лагуз и Феху

Неделя обещает быть плодотворной и эмоционально насыщенной. Йера говорит о закономерных результатах — всё, что вы когда-то посеяли, начинает приносить плоды. Лагуз наполняет вас мягкой, текучей энергией, усиливает интуицию и помогает чувствовать правильный момент для действий. Доверьтесь потоку — всё идёт, как нужно. Феху символизирует материальное благополучие и изобилие. Неделя гармонии, где эмоции и результаты соединяются в одно целое.

Знак зодиака Телец — перевёрнутый Уруз, Гебо и Эйваз

Перевёрнутый Уруз говорит о временной усталости или снижении энергии — не перегружайте себя, лучше восстановитесь. Гебо напоминает, что поддержка всегда рядом, а союз и взаимопомощь принесут успех. Эйваз символизирует борьбу противоположностей и внутренние перемены. Возможно, вы почувствуете, что старые убеждения уходят, а на их место приходят новые взгляды. Эта неделя учит быть гибкими и открытыми — и тогда всё изменится в лучшую сторону.

Знак зодиака Близнецы — Тейваз, Эйваз и Феху

Сильная, динамичная неделя. Тейваз зовёт к действию, требует решительности и честности с самим собой. Вы почувствуете прилив уверенности и смелости, особенно в вопросах, где раньше сомневались. Эйваз добавляет энергии трансформации: могут появиться внутренние конфликты, но они станут двигателем роста. Не избегайте перемен — вы создаёте новую версию себя. Феху обещает успехи в материальных делах и признание ваших заслуг. Ваши усилия будут замечены, а результат — ощутим.

Знак зодиака Рак — перевёрнутый Манназ, перевёрнутый Лагуз и Райдо

Вы можете чувствовать эмоциональную нестабильность или недопонимание с близкими. Игорь Вечерский Рунолог

Перевёрнутый Манназ говорит, что сейчас важно заняться собой, а не пытаться угодить всем. Перевёрнутый Лагуз — это эмоциональная усталость, поэтому берегите внутренний ресурс, дайте себе отдых и тишину. Райдо приносит движение вперёд, внутреннее или внешнее путешествие. После небольшой паузы вы почувствуете, как всё снова обретает смысл. Неделя мягкой перезагрузки: сначала восстановление, затем новый маршрут.

Знак зодиака Лев — перевёрнутый Манназ, Уруз и Ансуз

Перевёрнутый Манназ указывает на необходимость выйти из режима самокритики. Вы часто берёте на себя слишком много — время вспомнить, что вы человек, а не машина. Уруз возвращает силу и жизненную энергию, особенно если вы займётесь тем, что вдохновляет. Это руна физической и эмоциональной мощи — действуйте! Ансуз приносит ясность, вдохновение и силу слова. Неделя идеально подходит для общения, творчества и самовыражения. Ваш голос будет услышан, главное — говорить от сердца.

Знак зодиака Дева — Тейваз, Хагалаз и Дагаз

Сильное время для внутренних трансформаций. Тейваз требует решительности и внутренней честности — это момент, когда нужно выбрать свой путь и не колебаться. Хагалаз может разрушить старое, но только для того, чтобы расчистить место для нового. Не сопротивляйтесь изменениям — они освобождают. Дагаз — руна рассвета, обещающая обновление и свет после тьмы. Даже если неделя начнётся напряжённо, к её концу вы почувствуете, что начинается новый цикл вашей жизни.

Знак зодиака Весы — Ансуз, перевёрнутый Райдо и Гебо

Ансуз приносит энергию мудрости, общения и вдохновения. Ваши слова способны исцелять и вдохновлять, поэтому используйте силу речи осознанно. Перевёрнутый Райдо говорит о задержках в делах или изменении планов — не переживайте, Вселенная просто корректирует маршрут. Гебо напоминает: всё, что приходит, — это обмен энергией. Дарите внимание и доброту, и вы получите то же в ответ. Эта неделя поможет наладить связи и вернуть гармонию в отношения.

Знак зодиака Скорпион — перевёрнутый Отал, Турисаз и перевёрнутый Вунье

Прошлое может снова постучаться, но перевёрнутый Отал предлагает отпустить старые привязанности, чтобы двигаться дальше. Турисаз — мощная руна защиты и силы. Она помогает решать проблемы прошлого и избегать лишних рисков. Вы наконец сможете поставить точку там, где долго не могли. Перевёрнутый Вунье указывает на незначительные неудобства, мелкие раздражители — не тратьте энергию на пустяки. Неделя завершится ощущением внутреннего освобождения и лёгкости.

Знак зодиака Стрелец — Наутиз, перевёрнутый Феху и Райдо

Наутиз требует бережного отношения к себе и телу. Уделите внимание отдыху, питанию и сну. Перевёрнутый Феху может указывать на временные финансовые ограничения, но они лишь повод пересмотреть приоритеты и бережно отнестись к ресурсам. Райдо приносит движение и перемены: всё снова придёт в баланс, если вы будете действовать спокойно и планомерно, открывая для себя новые пути. Эта неделя учит не гнаться за результатом, а доверять процессу.

Знак зодиака Козерог — Гебо, перевёрнутый Манназ и Йера

Гебо сулит взаимопонимание, поддержку и обмен энергией. Неделя идеальна для партнёрства, совместных дел и укрепления отношений. Игорь Вечерский Рунолог

Перевёрнутый Манназ может вызвать ощущение одиночества или непонятости, но это временно. Просто перестаньте ждать от других слишком многого и дайте себе то, чего не хватает. Йера приносит вознаграждение за прошлые труды. А также приносит период эффективности проделываемой вами работы. Всё, что вы делали с любовью и усердием, начнёт приносить результаты.

Знак зодиака Водолей — перевёрнутый Феху, Кено и Турисаз

Финансовые или эмоциональные колебания возможны, но перевёрнутый Феху — не потеря, а урок разумного распределения ресурсов. Кено — свет и понимание, озарение, которое всё расставит по местам. А также контроль и управление ситуацией. Вы вдруг ясно увидите, что действительно ценно. Турисаз добавит решимости и поможет отстоять свои границы. Сконцентрировать свои силы в нужном направлении и достичь цели. Вы выходите из периода неопределённости с новой силой.

Знак зодиака Рыбы — перевёрнутая Беркана, перевёрнутый Эваз и Хагалаз

