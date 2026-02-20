Российские Ту-95МС выполнили полёт над Беринговым морем с кортежем из F-16 и F-35

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили полёт над Беринговым морем, рейс был плановым и в полном соответствии с нормами международнго права. Кадры публикует пресс-служба Минобороны РФ. На отдельных участках маршрута нашу авиацию споровождали иностранные истребители.

Ту-95МС пролетели над Берингновым морем. Видео © пресс-служба Минобороны РФ

«Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря. Продолжительность полёта составила более 14 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С и Су-30СМ ВКС», — уточнили в ведомстве.

Российская дальная авиация постоянно летает над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей. В Минобороны подчеркнули, что никакой угрозы другим странам такие полёты не несут.

В свою очередь североамериканское командование ПВО (NORAD) сообщило, что наши самолёты сопроводили два американских истребителя F-16, два F-35 и четыре заправщика KC-135. Российские самолёты не входили в воздушное пространство США и Канады.

Ранее обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу сообщил, что Россия перебросила часть истребителей Су-57 на авиабазу на Дальнем Востоке у границы с Китаем. В публикации отмечается, что речь идёт о самолётах пятого поколения.