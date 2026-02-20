Американский самолёт пролетел над Россией с грузом для Казахстана, считает военэксперт

Неизвестный борт ВВС США утром 20 февраля совершил необычный транзитный перелёт над Россией — от Мурманска через Архангельск и Уфу до границы с Казахстаном. Военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что самолёт выполнял срочную доставку груза на фоне активного военного сотрудничества Вашингтона и Астаны.

«Я сомневаюсь, что это был разведывательный самолёт. Я думаю, что это какая-то доставка была грузов непосредственно в Казахстан из США», — отметил аналитик в беседе с «Газетой.ru».

По его оценке, на борту был «100% необычный груз», а то, что Россия могла пойти навстречу, говорит о договорённостях между сторонами. Если бы борт нарушил воздушное пространство нелегально, реакция была бы мгновенной: истребители на перехват, сигналы крыльями, требование посадки. Но в данном случае полёт прошёл штатно — по согласованному маршруту и под контролем.

Напомним, ранее стало известно, что лайнер вылетел с авиабазы морской авиации США Эндрюс под Вашингтоном, прошёл через Гренландию, Норвегию и Финляндию, после чего вошёл в воздушное пространство России через Мурманскую область. Пересёкший небо России лайнер из США затем вошёл в воздушное пространство Казахстана.