Россиян предупредили о штрафе до 5 тысяч рублей за стирку по ночам

Привычка включать стиральную машину после 23:00, чтобы сэкономить на ночном тарифе электричества, может обернуться для россиян серьёзным штрафом. Об этом предупредил общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью порталу NEWS.ru.

По словам специалиста, проблема кроется в уровне шума. На режиме отжима стиральная машина может издавать звуки до 70 децибел, что превышает допустимые санитарные нормы. Кроме того, вибрация от техники передаётся по стенам и трубам, мешая соседям даже при закрытой двери в ванную. То же правило касается громкого просмотра фильмов и спортивных трансляций.

Размер наказания зависит от региона. В Москве за нарушение тишины могут оштрафовать на сумму до 2 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — до 5 тысяч. Если в субъекте Федерации нет собственных правил, применяется статья 6.4 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений»), штраф по которой для граждан составляет до 1 тысячи рублей.

А ранее Life.ru писал, что шумный перфоратор или пылесос после 23:00 могут влететь в копеечку: юрист напомнила, что днём шуметь можно не громче 40–55 дБА, а ночью — до 30 дБА. Нарушителям грозит штраф до 1000 рублей по ст. 6.4 КоАП, а системным хулиганам — ещё и суд с компенсацией морального вреда. Правда, замеры придётся делать только через аккредитованных спецов — Роспотребнадзор или лицензиатов. Самостоятельные децибелы суд не примет, зато пригодятся видео, записи и показания соседей.