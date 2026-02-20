«За поддержку России дают 85 лет»: голливудский документалист приехал на Урал и просит о гражданстве

Американский документалист Стивен Крошел, работавший с крупными международными площадками, заявил, что в США ему якобы грозит до 85 лет лишения свободы по обвинению в госизмене. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на слова самого режиссёра, с которым корреспондент издания поговорил в Екатеринбурге.

По словам Крошела, проблемы начались после февраля 2022 года — он утверждает, что публично высказывался в поддержку России и СВО, и именно это стало причиной претензий. Также режиссёр рассказал о многомиллионном иске и истории с заповедником диких животных на Аляске, где, по его версии, животных изъяли, а часть из них не выжила.

Сейчас Крошел находится в Екатеринбурге — он приехал на премьеру фильма «Алдан» и заявил о намерении оформить российское гражданство.

Ранее 23-летний американец Александр Луцик, родившийся в Нью-Йорке, заявил о намерении стать гражданином России. По его словам, в нашей стране он чувствует себя гораздо безопаснее, чем в США.