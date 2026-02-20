В Москве задержан учащийся первого курса технологического колледжа по подозрению в умышленном поджоге автозаправочной станции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве задержали 16-летнего студента за поджог АЗС. Видео © Telegram / Ирина Волк

Инцидент произошёл на АЗС на Люблинской улице. Неизвестный поджёг топливораздаточную колонку и скрылся. Благодаря оперативной работе сотрудников МЧС пожар быстро ликвидировали, никто из персонала и посетителей не пострадал. Полицейские совместно с коллегами из района Текстильщики оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 16-летний студент.

«Следователем ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 167 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.», — написала Волк.

Ранее 2-й Восточный окружной военный суд приговорил подростков к 6,5 и 7 годам лишения свободы за поджоги леса в Забайкалье по заданию украинского куратора. Им вменили статьи о терроризме. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии, однако приговор пока не вступил в законную силу.