Каллас захотела увидеть уступки от России по Украине
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что для достижения устойчивого мира на Украине Европа ожидает уступок со стороны России. Условия она озвучила по итогам встречи министров обороны стран «европейской пятёрки» в Кракове, в которую входят Франция, Италия, Польша, Германия и Великобритания.
«Нам также нужно увидеть уступки с российской стороны, чтобы иметь устойчивый мир на Украине», — подчеркнула Каллас.
Ранее Life.ru рассказывал, что Кая Каллас разослала странам Евросоюза документ с требованиями к России по Украине. Там она указывает, что РФ якобы должна сократить численность армии, вывести все войска, а также начать выплачивать Киеву репарации.
