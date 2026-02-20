В Калининграде накрыли нацистский магазин «Диверсант»

В Калининграде правоохранители накрыли милитари-магазин «Диверсант», торговавший атрибутикой нацистской Германии. Кадры изъятия опубликовала местная полиция.

В Калининграде задержали владельца нацистского магазин «Диверсант». Видео © Telegram / МВД 39

На видео видны витрины, заполненные формой, посудой, ножами, значками, книгами и наградами с нацистской символикой. Всего полицейские изъяли 120 предметов, пропагандирующих идеологию Третьего рейха. Владельцем магазина оказался россиянин. В отношении него возбуждены два административных дела за публичную демонстрацию нацистской атрибутики. Теперь ему грозят крупные штрафы.

«Отдел организации применения административного законодательства УОООП УМВД России по Калининградской области составил в отношении владельца ларька два административных протокола – по ч. 1 ст. 20.3 и по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ. По решению суда правонарушитель оштрафован, а запрещённое имущество подлежит конфискации», — говорится в сообщении полиции.

Ранее Life.ru сообщал, что Санкт-Петербургский городской суд приговорил 21-летнего Максима Грузнова к девяти годам лишения свободы за попытку диверсии. По данным суда, у молодого человека «сформировался преступный умысел на совершение поджога, направленного на разрушение или повреждение военной авиационной техники». Для этого он изучал территорию авиапредприятия, проверял охрану и освещение, а затем пытался склонить знакомых к участию в преступлении.