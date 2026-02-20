Олимпиада в Милане
20 февраля, 14:04

Джонни Депп помог своему другу Эрику Дэйну с жильём перед его смертью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tinseltown, © Wikipedia / Gage Skidmore

Голливудский актёр Джонни Депп оказал колоссальную поддержку своему другу и коллеге Эрику Дэйну, который страдал боковым амиотрофическим склерозом. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на инсайдера.

По данным издания, Депп пустил Дэйна жить в один из своих домов в Лос-Анджелесе практически бесплатно. Он заверил друга, что тот может платить по мере возможностей или не платить вовсе.

«Эрику было не о чём беспокоиться. Он практически бесплатно жил в одном из домов, принадлежащих Джонни, на бульваре Сансет. Он сказал Эрику платить столько, сколько сможет или не сможет. Джонни хотело сделать всё возможное, чтобы облегчить его финансовое положение», — рассказал источник.

Напомним, сегодня стало известно, что Эрик Дэйн, известный по ролям в сериалах «Анатомия страсти» и «Эйфория», скончался 19 февраля в возрасте 53 лет после борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Это — тяжёлое нейродегенеративное заболевание, поражающее двигательные нейроны.

