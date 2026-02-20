PR-агент Гайдуляна из сериала «СашаТаня» рассказал о его самочувствии после операции

Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулянов вышел на связь из больницы, напугав поклонников сообщением о серьёзной операции. Успокоить фанатов поспешил PR-агент актера Антон Богославский, который в беседе с Super.ru раскрыл детали госпитализации.

«Он сделал операцию на мениск. Повредил он его во время игры в теннис. Он очень хорошо играет в теннис. Операцию провели несколько дней назад. Андрей пока что остаётся в больнице под наблюдением врачей», — рассказал Богославский.

Представитель артиста уточнил, что к тренировкам и физическим нагрузкам Гайдулян сможет вернуться нескоро. Однако сейчас самочувствие актёра значительно улучшилось, и он с нетерпением ждет выписки, чтобы оказаться дома.

Напомним, Life.ru писал, что Андрей Гайдулян напугал подписчиков фото из больничной палаты — актёр признался, что перенёс операцию и пока с трудом передвигается под наркозом. Звезда сериалов с юмором описал, как ползал за телефоном и отвоёвывал у медсестёр право на воздушные шарики, но причину госпитализации раскрывать не стал.