Дегтярёв назвал нейтральный статус российских спортсменов дискриминацией
Обложка © Telegram / Degtyarev_Info
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил Life.ru, что любые политические ограничения для российских спортсменов противоречат принципам Олимпийской хартии. По его словам, Москва будет добиваться полного равноправного допуска к международным стартам.
«Любые ограничения против российских спортсменов по политическим причинам мы считаем незаконной дискриминацией. Единственный вариант — полный и равноправный доступ всех наших спортсменов на международные старты», — подчеркнул он.
О том, какие шаги Россия уже предпринимает и что ждёт спортсменов дальше, — в полном интервью на сайте Life.
