Дегтярёв назвал нейтральный статус российских спортсменов дискриминацией

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил Life.ru, что любые политические ограничения для российских спортсменов противоречат принципам Олимпийской хартии. По его словам, Москва будет добиваться полного равноправного допуска к международным стартам.

«Любые ограничения против российских спортсменов по политическим причинам мы считаем незаконной дискриминацией. Единственный вариант — полный и равноправный доступ всех наших спортсменов на международные старты», — подчеркнул он.

