20 февраля, 14:31

Дегтярёв назвал нейтральный статус российских спортсменов дискриминацией

Обложка © Telegram / Degtyarev_Info

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил Life.ru, что любые политические ограничения для российских спортсменов противоречат принципам Олимпийской хартии. По его словам, Москва будет добиваться полного равноправного допуска к международным стартам.

«Любые ограничения против российских спортсменов по политическим причинам мы считаем незаконной дискриминацией. Единственный вариант — полный и равноправный доступ всех наших спортсменов на международные старты», — подчеркнул он.

«Нейтралитет — это давление»: Дегтярёв — о «спарринге» с МОК, смене флага и Милане-2026
О том, какие шаги Россия уже предпринимает и что ждёт спортсменов дальше, — в полном интервью на сайте Life.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

