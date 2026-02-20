Психолог объяснила, почему мужчины превращаются в безэмоциональных «чурбанов»

Мужчины чаще испытывают трудности с распознаванием и выражением эмоций — это связано как с физиологическими особенностями, так и с воспитанием, уверена клинический и семейный психолог Лилия Гладких. По её словам, первая причина — биологическая: для решения задач мужчинам нужен работающий мыслительный аппарат, а избыток эмоций мешает логике.

Вторая причина — культурная: мальчиков с детства учат не плакать и не сдаваться, родители блокируют естественные реакции. В результате мужчина не перестаёт чувствовать, но игнорирует эмоции, чтобы не демонстрировать социально неприемлемое поведение.

«Вырастая, такой мужчина попадает под нападки женщин. Говорить об эмоциях природно, проявлять эмоции природно, нуждаться в их подкреплении природно. А мужчина привык решать задачи, а не эмоционировать, и не показывать свои чувства. Для женщины он выглядит как чурбан, который её не понимает и не слышит», — отметила собеседница РИАМО.

