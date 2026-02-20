Олимпиада в Милане
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 февраля, 14:33

Минспорт потребует компенсаций за смену спортивного флага

Дегтярёв: О смене спортивного гражданства без компенсации государству не может быть и речи

Обложка © Telegram / Degtyarev_Info

Государство не намерено мириться с ситуацией, когда спортсмен, подготовленный за бюджетные средства, выступает за другую страну. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярёв, комментируя вопрос смены спортивного гражданства.

«Без возмещения этих расходов государству и речи быть не может о смене спортивного гражданства», — заявил он.

«Нейтралитет — это давление»: Дегтярёв — о «спарринге» с МОК, смене флага и Милане-2026
