Минспорт потребует компенсаций за смену спортивного флага
Государство не намерено мириться с ситуацией, когда спортсмен, подготовленный за бюджетные средства, выступает за другую страну. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярёв, комментируя вопрос смены спортивного гражданства.
«Без возмещения этих расходов государству и речи быть не может о смене спортивного гражданства», — заявил он.
