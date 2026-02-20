Минспорт потребует компенсаций за смену спортивного флага

Государство не намерено мириться с ситуацией, когда спортсмен, подготовленный за бюджетные средства, выступает за другую страну. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярёв, комментируя вопрос смены спортивного гражданства.

«Без возмещения этих расходов государству и речи быть не может о смене спортивного гражданства», — заявил он.

Какие ещё меры обсуждаются и кого могут лишить званий — читайте в расширенной версии интервью на сайте Life.