20 февраля, 14:48

ФАС проверит навязывание гражданам определённых моделей счётчиков воды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку жалоб граждан на принуждение к установке конкретных моделей счётчиков воды. Как сообщили в ведомстве, поступают обращения о том, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации навязывают жильцам индивидуальные приборы учёта (ИПУ) холодного и горячего водоснабжения только от определённых производителей.

В случае отказа людям начинают начислять плату по нормативам, которые устанавливают региональные власти, а не по фактическому потреблению. При этом реальный расход воды может быть значительно ниже нормативного, из-за чего суммы в квитанциях необоснованно растут.

ФАС проанализирует экономическую обоснованность таких тарифов и направит поручения о проверках во все свои территориальные органы. Ведомство также напомнило, что установка счётчиков необходима для снижения платежей и контроля потребления, но приборы должны выбираться жильцами свободно, без давления со стороны поставщиков услуг.

Ранее Life.ru сообщал, что ФАС России ведёт постоянный мониторинг цен 90 крупнейших производителей куриных яиц. Кроме того, ведомство направило запросы о ценообразовании на социально значимые продукты, включая куриные яйца, в 11 крупных торговых сетей. При обнаружении нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет соответствующие меры. В службе также подчеркнули, что одним из действенных способов сдерживания цен остаются соглашения между региональными властями и участниками рынка.

