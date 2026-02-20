ФАС проверит навязывание гражданам определённых моделей счётчиков воды

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку жалоб граждан на принуждение к установке конкретных моделей счётчиков воды. Как сообщили в ведомстве, поступают обращения о том, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации навязывают жильцам индивидуальные приборы учёта (ИПУ) холодного и горячего водоснабжения только от определённых производителей.

В случае отказа людям начинают начислять плату по нормативам, которые устанавливают региональные власти, а не по фактическому потреблению. При этом реальный расход воды может быть значительно ниже нормативного, из-за чего суммы в квитанциях необоснованно растут.

ФАС проанализирует экономическую обоснованность таких тарифов и направит поручения о проверках во все свои территориальные органы. Ведомство также напомнило, что установка счётчиков необходима для снижения платежей и контроля потребления, но приборы должны выбираться жильцами свободно, без давления со стороны поставщиков услуг.

