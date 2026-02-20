Дегтярёв: Милан-2026 должен стать последней «нейтральной» Олимпиадой

Олимпийские игры в Италии станут переходным этапом для российского спорта. Об этом заявил министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярёв в интервью Life.ru. В дальнейшем Москва рассчитывает на снятие ограничений.

«По нашему плану итальянские игры должны стать последними, на которых мы выступаем под нейтральным флагом», — отметил он.

Министр добавил, что у МОК нет юридических оснований продолжать ограничения в отношении ОКР.

