20 февраля, 15:23

Мать погибшей на Валааме послушницы рассказала, где нашли её тело

Обложка © lizaalert.org

Тело послушницы Валаамского монастыря Натальи Простаковой, которая пропала в начале февраля и лишь недавно была найдена мёртвой, лежало на земле. Об этом рассказала РИА «Новости» мать погибшей Татьяна Устьянцева.

«Следственный комитет мне не звонил, нашли её на земле... Я думала, что она вообще утонула, у меня такие мысли были», — сказала Устьянцева.

Напомним, 36-летняя паломница из Екатеринбурга Наталья Простакова приехала в монастырь на фоне личных переживаний из-за неудачных отношений. Утром 2 февраля после службы она в одиночку отправилась в сторону Никольского скита и не вернулась. Все её вещи и документы остались в келье. В поисках пропавшей участвовали около 200 человек: активисты и правоохранители. Девушку нашли мёртвой.

