20 февраля, 16:19

В Швейцарии NZZ нарисовало Путина и Трампа на фоне карликовых лидеров Европы

Владимир Путин и Дональд Трамп. Иллюстрация © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) опубликовала статью под заголовком «Почему Европа не повзрослеет», сопроводив её иллюстрацией, на которой президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп изображены в окружении европейских лидеров в виде гномов.

Дональд Трамп и Владимир Путин в окружении карликовых европейских лидеров. Иллюстрация © X / NZZ / Simon Tanner

На картинке Путин и Трамп стоят друг напротив друга в полный рост, а рядом с ними — президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджия Мелони и британский премьер Кир Стармер, наряженные в красные колпаки и явно уступающие в размерах.

«Даже в судьбоносном вопросе помощи Украине Европа разделена. Север платит, а юг наблюдает. Вместо единства царит эгоизм», говорится в публикации издания.

Ранее в Кремле дали комментарий по поводу вероятности телефонной беседы Владимира Путина с американским коллегой в ближайшем будущем. Как уведомил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пока что такие контакты не планируются.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

