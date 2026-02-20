Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

20 февраля, 17:30

Губернатор Балицкий назвал удар ВСУ по школе в Энергодаре актом варварства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arcansel

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что удар Вооружённых сил Украины по школе в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре является проявлением откровенного варварства. Об этом он написал в своём телеграм-канале. По его словам, киевский режим в очередной раз продемонстрировал полное отсутствие моральных ориентиров и здравого смысла.

«Удар по территории городской школы — это акт откровенного варварства. Для них действительно нет ничего святого: они бьют по жилым кварталам, по больницам и учебным заведениям, в том числе вблизи ядерного объекта», — отметил Балицкий.

Напомним, украинский беспилотник атаковал школу №4 в Энергодаре, где в тот момент находились около 700 человек — 600 учеников и 100 сотрудников. Дрон врезался в дерево на территории учебного заведения, взрывной волной выбило стёкла и повредило фасад. Жертв удалось избежать — всех детей и персонал оперативно эвакуировали.

Александра Мышляева
