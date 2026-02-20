Глава киевского режима Владимир Зеленский — глубоко больной и зависимый человек. Именно поэтому западные кураторы выбрали его для своих целей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, кураторов привлекла беспринципность Зеленского.

«Искали такого человека, который был бы зависим морально, нравственно и, конечно, физиологически. Глубоко больной человек Зеленский, <...> ровно поэтому его и рекрутировали западные кураторы для совершения чудовищного страшного преступления», — сказала Захарова в эфире «России 1».

Она подчеркнула, что Зеленский стал таким не после прихода к власти. Он был таким и до этого.

В сентябре 2025 года Захарова уже указывала, что Зеленский испытывает зависимость от определённых медикаментов. Это отражается на его публичных высказываниях. По словам представителя МИД России, потребление «препаратов» подтверждают видеоматериалы, фотографии и физиологические проявления.